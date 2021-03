Vaccino Covid, nel mondo somministrate più di mezzo miliardo di dosi (Di sabato 27 marzo 2021) . La copertura procede a velocità alterne in base ai continenti Fino a questo momento in tutto il mondo sono state somministrate più di 510 milioni di dosi di Vaccino per il Covid. La vastissima opera di immunizzazione globale, fanno sapere dall’OMS, procede a velocità L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 27 marzo 2021) . La copertura procede a velocità alterne in base ai continenti Fino a questo momento in tutto ilsono statepiù di 510 milioni didiper il. La vastissima opera di immunizzazione globale, fanno sapere dall’OMS, procede a velocità L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

fattoquotidiano : Verona: l’azienda sanitaria convoca over 80 per fare il vaccino Covid, ma è morto da 30 anni - myrtamerlino : #Draghi: 'Il Governo interverrà per sanzionare i lavoratori della sanità che rifiutano il #vaccino. Non va bene'.… - myrtamerlino : In #Liguria a Lavagna 9 pazienti positivi a causa di un operatore #NoVax. Basta!!! Se non fai il #vaccino, sei un r… - FMAIELLO : @LaStampa La lungaggine del consenso informato del vaccino covid...e il medico di base sa vita e miracoli dell'assi… - attilascuola : RT @Anna302478978: I poliziotti spagnoli rifiutano la 2a dose di AstraZeneca a causa di un coagulo di sangue nonostante il rapporto EMA '… -