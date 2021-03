Vaccino covid, generale Figliuolo in Sicilia: “Nuovi hub per raddoppiare le dosi. Nei prossimi giorni ne arriveranno quasi 3 milioni” (Di sabato 27 marzo 2021) “La Sicilia sta facendo 20 mila vaccinazioni al giorno e siamo nel pieno target della campagna vaccinale, ma serve raddoppiare. Per farlo bisogna trovare Nuovi hub vaccinali e con il sindaco e le autorità sanitarie locali abbiamo previsto l’ampliamento dell’offerta”, così il generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario Nazionale per l’Emergenza covid-19, durante la sua visita all’hub vaccinale di Messina, allestito nella cittadella fieristica. “Abbiamo individuato nel palazzetto Rescifina, vicino alla tangenziale, il nuovo sito vaccinale e contiamo di renderlo fruibile subito dopo pasqua con lo sforzo corale della Protezione Civile, del Comune, l’Ats, della Regione e della Difesa. Ora bisogna fare di più e meglio. Abbiamo per ora 11 milioni di dosi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) “Lasta facendo 20 mila vaccinazioni al giorno e siamo nel pieno target della campagna vaccinale, ma serve. Per farlo bisogna trovarehub vaccinali e con il sindaco e le autorità sanitarie locali abbiamo previsto l’ampliamento dell’offerta”, così ilFrancesco Paolo, Commissario Nazionale per l’Emergenza-19, durante la sua visita all’hub vaccinale di Messina, allestito nella cittadella fieristica. “Abbiamo individuato nel palazzetto Rescifina, vicino alla tangenziale, il nuovo sito vaccinale e contiamo di renderlo fruibile subito dopo pasqua con lo sforzo corale della Protezione Civile, del Comune, l’Ats, della Regione e della Difesa. Ora bisogna fare di più e meglio. Abbiamo per ora 11di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, due bambine immunizzate alla nascita grazie al vaccino in gravidanza. Alle mamme sono state somministrate le… - myrtamerlino : #Draghi: 'Il Governo interverrà per sanzionare i lavoratori della sanità che rifiutano il #vaccino. Non va bene'.… - Adnkronos : #Covid, sentenza giudice costituzionale Cartabia: la legge può obbligare al #vaccino - CittadinaJ : RT @nzingaretti: Aperte a mezzanotte le prenotazioni del vaccino anti Covid per chi ha 68 e 69 anni. In poche ore fissati 37mila appuntamen… - Stfn_Mrtz : Quando arriverà il momento per me di abbandonare Arda, voglio che sulla mia tomba venga scritto 'Morto X* anni dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino covid Covid: da domani a disposizione il terzo vaccino russo CoviVac Mosca, 27 mar 14:09 - Il terzo vaccino russo contro il Covid - 19 CoviVac, sviluppato dal centro di ricerca Chumakov, entrerà in circolazione per la popolazione domani, 28 marzo. Lo ha annunciato martedì la vicepremier Tatiana ...

Vaccino covid, Figliuolo: "In arrivo 2,8 milioni di dosi" "Sono attese per la prossima settimana" "La prossima settimana, che va dal 29 marzo al 3 aprile, arriveranno oltre un milione di dosi" di vaccino anti - covid Pfizer, "oltre 500mila dosi Moderna e oltre 1,3 milioni di AstraZeneca. E questo è il preludio ad aprile per avere nel mese un massiccio afflusso di dosi che permettono di ...

Prenotazione vaccino Covid, in Lombardia piattaforma Poste Italiane: come funziona Corriere della Sera Vaccini obbligatori per i sanitari, gli scogli al nascituro decreto Cartabia Lo avevamo anticipato mesi fa: la figura di Marta Cartabia - ex presidente della Corte Costituzionale - sarebbe stata centrale nella ...

L'OPINIONE. Leonardo for president, dai ragazzi dell'oratorio di Biumo una lezione a chi doveva proteggerci dal Covid Una ventina di giovani e un prete in una bolla all'oratorio studiano, giocano e vivono grazie all'intuizione di Leonardo, un ragazzo varesino che con inventiva e senso di responsabilità ha trovato l'i ...

Mosca, 27 mar 14:09 - Il terzorusso contro il- 19 CoviVac, sviluppato dal centro di ricerca Chumakov, entrerà in circolazione per la popolazione domani, 28 marzo. Lo ha annunciato martedì la vicepremier Tatiana ..."Sono attese per la prossima settimana" "La prossima settimana, che va dal 29 marzo al 3 aprile, arriveranno oltre un milione di dosi" dianti -Pfizer, "oltre 500mila dosi Moderna e oltre 1,3 milioni di AstraZeneca. E questo è il preludio ad aprile per avere nel mese un massiccio afflusso di dosi che permettono di ...Lo avevamo anticipato mesi fa: la figura di Marta Cartabia - ex presidente della Corte Costituzionale - sarebbe stata centrale nella ...Una ventina di giovani e un prete in una bolla all'oratorio studiano, giocano e vivono grazie all'intuizione di Leonardo, un ragazzo varesino che con inventiva e senso di responsabilità ha trovato l'i ...