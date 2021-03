Vaccino covid, Figliuolo: “Prossima settimana attese 2,8 milioni di dosi” (Di sabato 27 marzo 2021) “La Prossima settimana, che va dal 29 marzo al 3 aprile, arriveranno oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500mila dosi Moderna e oltre 1,3 milioni di AstraZeneca. E questo è il preludio ad aprile per avere nel mese un massiccio afflusso di dosi che permettono di utilizzare gli hub che stiamo andando a realizzare”. Così il generale Francesco Paolo Figliuolo a Messina, dopo avere visitato l’hub vaccinale. “Oggi abbiamo sul piatto undici milioni di dosi di Vaccino, ovviamente si stanno somministrando e di questo sono contento. Abbiamo superato delle ottime percentuali. Due giorni fa 245.000 mila, ieri 240 mila”, ha aggiunto. Poi ci ha tenuto a precisare che “non esiste alcuna disparità tra le regioni”. “La Sicilia sta ... Leggi su italiasera (Di sabato 27 marzo 2021) “La, che va dal 29 marzo al 3 aprile, arriveranno oltre un milione diPfizer, oltre 500milaModerna e oltre 1,3di AstraZeneca. E questo è il preludio ad aprile per avere nel mese un massiccio afflusso diche permettono di utilizzare gli hub che stiamo andando a realizzare”. Così il generale Francesco Paoloa Messina, dopo avere visitato l’hub vaccinale. “Oggi abbiamo sul piatto undicididi, ovviamente si stanno somministrando e di questo sono contento. Abbiamo superato delle ottime percentuali. Due giorni fa 245.000 mila, ieri 240 mila”, ha aggiunto. Poi ci ha tenuto a precisare che “non esiste alcuna disparità tra le regioni”. “La Sicilia sta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, due bambine immunizzate alla nascita grazie al vaccino in gravidanza. Alle mamme sono state somministrate le… - myrtamerlino : #Draghi: 'Il Governo interverrà per sanzionare i lavoratori della sanità che rifiutano il #vaccino. Non va bene'.… - fattoquotidiano : Verona: l’azienda sanitaria convoca over 80 per fare il vaccino Covid, ma è morto da 30 anni - eventiatmilano : L’odissea di Maria, a Milano per il vaccino anti-#COVID : 140 km per la prima dose - MargheSolo : RT @mentecritica: Da quando vivo recluso a causa del Covid, i miei sogni si svolgono tutti in casa. Stanze immaginarie, popolate dalle pers… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino covid Vaccini: Gb, possibile terzo richiamo a over 70 da settembre Zahawi ha anche spiegato che il governo si aspetta di avere otto tipi di vaccino disponibili entro l'autunno, incluso un farmaco in grado di proteggere contro tre varianti del Covid - 19 con una sola ...

Vaccino anti Covid, splendido annuncio: succederà la prossima settimana Il commissario Figliuolo fa uno splendido annuncio sul vaccino anti Covid: succederà la prossima settimana L'Italia continua a combattere contro il Coronavirus. Il temutissimo morbo, presente nel nostro paese da ormai un anno, non è ancora sparito, anzi, ...

Prenotazione vaccino Covid, in Lombardia piattaforma Poste Italiane: come funziona Corriere della Sera Covid, Cirio: Entro metà aprile finiremo vaccinazione personale scolastico Torino, 27 mar. (LaPresse) - "Il vaccino AstraZeneca lo stiamo dedicando alla popolazione scolastica. Hanno aderito in 88mila su 120mila, che è la platea ...

Domenica 28 marzo Vaccine Day per pazienti dializzati e trapiantati di rene Domani, domenica 28 marzo, al PalaVinci di Brindisi, a partire dalle 9, verranno vaccinati contro il Covid 410 pazienti dializzati e sottoposti a trapianto di rene. Nei giorni successivi in programma ...

Zahawi ha anche spiegato che il governo si aspetta di avere otto tipi didisponibili entro l'autunno, incluso un farmaco in grado di proteggere contro tre varianti del- 19 con una sola ...Il commissario Figliuolo fa uno splendido annuncio sulanti: succederà la prossima settimana L'Italia continua a combattere contro il Coronavirus. Il temutissimo morbo, presente nel nostro paese da ormai un anno, non è ancora sparito, anzi, ...Torino, 27 mar. (LaPresse) - "Il vaccino AstraZeneca lo stiamo dedicando alla popolazione scolastica. Hanno aderito in 88mila su 120mila, che è la platea ...Domani, domenica 28 marzo, al PalaVinci di Brindisi, a partire dalle 9, verranno vaccinati contro il Covid 410 pazienti dializzati e sottoposti a trapianto di rene. Nei giorni successivi in programma ...