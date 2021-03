Vaccini, oltre 9 milioni di somministrazioni in Italia (Di sabato 27 marzo 2021) "La campagna di vaccinazione è la priorità del Paese" dice il ministro alla Salute, Roberto Speranza, "Obiettivo 500mila iniezioni al giorno". 2.862.386 i vaccinati anche con il richiamo Leggi su rainews (Di sabato 27 marzo 2021) "La campagna di vaccinazione è la priorità del Paese" dice il ministro alla Salute, Roberto Speranza, "Obiettivo 500mila iniezioni al giorno". 2.862.386 i vaccinati anche con il richiamo

DSantanche : Eccola l'eredità dell'avvocato di Volturara Appula: fallimenti, oltre 100mila morti, una campagna vaccinale per cui… - Confindustria : Un sentito GRAZIE ! alle oltre 7000 aziende che hanno aderito all'iniziativa #fabbrichedicomunità. Le #imprese sono… - horowitzvla : Speriamo che il #draghi e il suo #figliuolo ,oltre al casino che stanno combinando, non ci facciano mancare anche q… - barrymansixty1 : @MainiPiero Oppure non gli interessa affatto pensa che comunque il lavoro lo faranno i vaccini e che presto sarà il… - 69Nique : RT @umbriajournal_: La ricerca, oltre un italiano su 3 teme gli effetti avversi dei vaccini covid -