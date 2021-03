Vaccini obbligatori per gli operatori sanitari: la norma nel nuovo decreto Covid (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo i ripetuti casi di focolai di Coronavirus nelle case di riposo (ma non solo) si stringono i tempi sulle nuove misure sui Vaccini, a partire dall'obbligo per il personale sanitario che finora ha ... Leggi su globalist (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo i ripetuti casi di focolai di Coronavirus nelle case di riposo (ma non solo) si stringono i tempi sulle nuove misure sui, a partire dall'obbligo per il personaleo che finora ha ...

Advertising

idlosale : @BelpietroTweet buonasera la disturbo per comprendere perché un vaccino non sterilizzante, quindi non blocca il con… - idlosale : @gparagone buonasera la disturbo per comprendere perché un vaccino non sterilizzante, quindi non blocca il contagio… - AretusaMoro : RT @RadioRadioWeb: 'Non impongono il vaccino, ma tolgono diritti se non lo fate; riaprono le scuole, ma se sottoponete i vostri figli ai ta… - idlosale : @nonelarena buonasera la disturbo per comprendere perché un vaccino non sterilizzante, quindi non blocca il contagi… - idlosale : @rtl1025 buonasera la disturbo per comprendere perché un vaccino non sterilizzante, quindi non blocca il contagio v… -