Vaccini, misure sui sanitari nel prossimo decreto Covid. Oltre 9 milioni di dosi somministrate, Figliuolo: "Con nuovi arrivi da lunedì, cambio di passo" (Di sabato 27 marzo 2021) Si stringono i tempi sulla normativa per obbligare il personale sanitario all'immunizzazione. Le nuove misure dovrebbero rientrare nel prossimo decreto Covid, in discussione a inizio settimana Leggi su repubblica (Di sabato 27 marzo 2021) Si stringono i tempi sulla normativa per obbligare il personaleo all'immunizzazione. Le nuovedovrebbero rientrare nel, in discussione a inizio settimana

Advertising

F_DUva : Ok CdM a #DecretoSostegni. 32mld di misure necessarie come #bloccolicenziamenti, #annobianco autonomi e partiteIVA,… - GianniLe25 : RT @fdragoni: Non abbiamo vaccini. Chi vorrebbe non riesce a farlo. Ma #Draghi non trova di meglio che annunciare misure contro il personal… - Chiara96529352 : RT @LettereaLucillo: Basterebbe avere l'onestà intellettuale di ammetterlo, avere l'umiltà di osservare le misure fatte negli altri paesi,… - IMillilitro : Professoressa Viola: 'I vaccini bloccano l'infezione nel 94% dei casi'. Il 6% residuo è il motivo per cui è necessa… - sugar_sabri : Siamo rinchiusi...se usciamo siamo mascherati, distanziati e igienizzati..locali chiusi,centri commerciali chiusi..… -