Vaccini, Figliuolo: "In arrivo 2,8 milioni di dosi la prossima settimana" (Di sabato 27 marzo 2021) Il commissario Figliuolo annuncia una accelerazione in merito ai Vaccini: ecco quante dosi arriveranno di Pfizer, Moderna e AstraZeneca Presto un'accelerazione nella campagna vaccinale. Francesco Paolo Figliuolo, infatti, ha annunciato l'arrivo di numerose dosi di vaccino anti Covid: "La prossima settimana, che va dal 29 marzo al 3 aprile, arriveranno oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500 mila dosi Moderna e oltre 1,3 milioni di AstraZeneca. Il commissario questa mattina ha visitato l'hub vaccinale di Messina, affiancato dal capo della Protezione civile della Sicilia Salvatore Cocina. Hanno presenziato anche l'assessore alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza, ...

