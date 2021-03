Vaccini | Figliuolo | ' Allineati al piano | no disparità tra Regioni'

(Di sabato 27 marzo 2021) Il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo, rassicura sulla campagna vaccinale. 'Siamoale non ci sono differenze tra', ha detto. 'Abbiamo sul piatto 11 ...

Il commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo, rassicura sulla campagna vaccinale. 'Siamo allineati al piano e non ci sono differenze tra Regioni', ha detto. 'Abbiamo sul piatto 11 milioni di dosi' che 'ovviamente si stanno ...Intanto il commissario nazionale per l'emergenza, Francesco Paolo, rassicura sui: 'Non ci sono disparità tra Regioni. Siamo allineati al nostro piano, nessuno deve sentirsi ...Messina, 27 mar. (Adnkronos) - L'estate 2021 sarà Covid free alle isole Eolie. Lo ha annunciato il commissario per l'emergenza Covid e responsabile dell'hub vaccinale di Messina, Alberto Firenze. "Sti ...Roma, 27 mar. (LaPresse) - "Arriveranno nella settimana che va dal 29 marzo al 3 aprile oltre un milione di dosi Pfizer, oltre 500mila dosi Moderna e oltre un ...