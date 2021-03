Vaccini Covid, la piattaforma di Poste Italiane attiva in sei regioni: come prenotarsi (Di sabato 27 marzo 2021) Vaccini Covid, come prenotarsi sulla piattaforma di Poste Italiane. Il sistema prevede è collegato con l’anagrafe vaccinale. ROMA – Vaccini Covid, come prenotarsi sulla piattaforma di Poste Italiane. Le regioni hanno deciso di adottare diversi sistemi per consentire ai cittadini di mettersi in lista per la somministrazione della dose. In sei regioni (Lombardia, Calabria, Sicilia, Marche, Abruzzo e Basilicata) è stato attivato il portale gestito da Poste. Un sistema molto semplice che consente agli anziani e ai più fragili (per il momento) di prenotarsi e ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 marzo 2021)sulladi. Il sistema prevede è collegato con l’anagrafe vaccinale. ROMA –sulladi. Lehanno deciso di adottare diversi sistemi per consentire ai cittadini di mettersi in lista per la somministrazione della dose. In sei(Lombardia, Calabria, Sicilia, Marche, Abruzzo e Basilicata) è statoto il portale gestito da. Un sistema molto semplice che consente agli anziani e ai più fragili (per il momento) die ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid Vaccini anti - covid: al via i trial nei bambini La Pfizer ha iniziato mercoledì 24 marzo i test clinici dei suoi vaccini anti - covid nei bambini sotto i 12 anni, un passo da poco intrapreso da Moderna e AstraZeneca e a cui si prepara anche Johnson & Johnson, non appena saranno terminati i trial sugli ...

Covid, Iss: tendenza in calo nei contagi degli operatori sanitari Intanto si stringono i tempi sulle nuove misure sui vaccini, a partire dall'obbligo per il ... Le nuove misure dovrebbero rientrare nel prossimo Decreto Covid, allo studio del Governo e sul quale è ...

Covid, in 24 ore 23.839 positivi, 380 le vittime - Sanità Agenzia ANSA Vaccino Covid in Campania, somministrate 760.846 dosi Ad oggi, in Campania sono 760.846 le dosi di vaccino somministrate. Complessivamente la somministrazione della prima dose ha riguardato 523.269 cittadini; con la seconda dose sono stati ...

VACCINI COVID, A GIULIANOVA SECONDA DOSE PER 1.200 ULTRAOTTANTENNI GIULIANOVA – E’ in corso a Giulianova (Teramo) una delle più grandi giornate vaccinali organizzate finora dalla Asl di Teramo, con sei squadre impiegate, coordinate dal responsabile del team vaccinale ...

