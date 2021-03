Vaccini Covid, il generale Figliuolo: “Da lunedì 2,8 milioni di dosi in arrivo” (Di sabato 27 marzo 2021) Il generale degli alpini e commissario nazionale per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo annuncia un arrivo “imminente” di un quantitativo “importante” di Vaccini. Secondo Figliuolo questo quantitativo rappresenta “la premessa di un cambio di passo effettivo della campagna vaccinale, sempre nel rispetto delle priorità fissate dal governo”. L’obiettivo è arrivare “rapidamente ad un’omogeneità di risultati a livello nazionale e nessuno rimanga indietro“. Il commissario ha anche ribadito che il ritmo giornaliero delle vaccinazioni si sta assestando su 250mila al giorno. “Oggi abbiamo sul piatto 11 milioni di dosi – ha aggiunto – ovviamente si stanno somministrando e di questo sono contento, abbiamo superato ottime percentuali, l’altro ieri 245 ... Leggi su bergamonews (Di sabato 27 marzo 2021) Ildegli alpini e commissario nazionale per l’emergenza, Francesco Paoloannuncia un“imminente” di un quantitativo “importante” di. Secondoquesto quantitativo rappresenta “la premessa di un cambio di passo effettivo della campagna vaccinale, sempre nel rispetto delle priorità fissate dal governo”. L’obiettivo è arrivare “rapidamente ad un’omogeneità di risultati a livello nazionale e nessuno rimanga indietro“. Il commissario ha anche ribadito che il ritmo giornaliero delle vaccinazioni si sta assestando su 250mila al giorno. “Oggi abbiamo sul piatto 11di– ha aggiunto – ovviamente si stanno somministrando e di questo sono contento, abbiamo superato ottime percentuali, l’altro ieri 245 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Casa Bianca sta valutando se revocare lo scudo di protezione dei vaccini anti-Covid prodotti in Usa, a difesa de… - fattoquotidiano : Covid, a Pasqua vaccini per i poveri: 1200 dosi “regalate” dal Papa ai bisognosi. L’Aula Paolo VI la struttura vacc… - NicolaPorro : ?? #Biden spernacchia l’Europa sui #vaccini, gli inglesi ci inchiodano sui contratti, il Lazio mette i nomadi nei Co… - TeresaJordano70 : RT @69Massy: #staseraitalia che incapaci sti Lombardi. La Lombardia produrrà i vaccini Pfizer - betto_edo : RT @chetempochefa: Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, che c… -