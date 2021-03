Vaccini Covid, 9 milioni di dosi fatte in Italia (Di sabato 27 marzo 2021) Vaccino Covid, oltre nove milioni di dosi somministrate in Italia. Per la precisione sono 9.017.095 milioni con un totale di 2.862.386 persone vaccinate già con prima e seconda dose. Secondo i dati contenuti sul report Vaccini anti-Covid19 delle 10.968.780 di dosi consegnate alle Regioni ne sono state iniettate l’82.2%. Sono 7.668.180 le dosi fornite da Pfizer/BionTech, 826.600 quelle inviate da Moderna e 2.474.000 quelle consegnate da AstraZeneca. Già da lunedì arriveranno in Italia altre 2,8 mln di dosi di vaccino, che saranno consegnate tutte entro i primi giorni di aprile e porteranno il totale dei Vaccini arrivati in Italia nel primo trimestre a oltre 14 ... Leggi su italiasera (Di sabato 27 marzo 2021) Vaccino, oltre novedisomministrate in. Per la precisione sono 9.017.095con un totale di 2.862.386 persone vaccinate già con prima e seconda dose. Secondo i dati contenuti sul reportanti-19 delle 10.968.780 diconsegnate alle Regioni ne sono state iniettate l’82.2%. Sono 7.668.180 lefornite da Pfizer/BionTech, 826.600 quelle inviate da Moderna e 2.474.000 quelle consegnate da AstraZeneca. Già da lunedì arriveranno inaltre 2,8 mln didi vaccino, che saranno consegnate tutte entro i primi giorni di aprile e porteranno il totale deiarrivati innel primo trimestre a oltre 14 ...

