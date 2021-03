Vaccini a tappeto e stadi aperti: l’Inghilterra vuole tutto l’Europeo (Di sabato 27 marzo 2021) l’Inghilterra prosegue spedita nel piano vaccinale. E il Primo Ministro Boris Johnson spinge per ospitare tutte le partite dell’Europeo Prosegue con successo il piano vaccinale in Inghilterra in cui, nella giornata di ieri, sono state somministrate circa mezzo milione di dosi di vaccino tra Pfizer e AstraZeneca. Boris Johnson prevede che entro maggio quasi il 75% della popolazione sarà vaccinata e per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe in pressing sulla FIFA per ospitare l’intero Europeo della prossima estate. Di questo passo, l’Inghilterra potrà presto riaprire gli stadi e, in occasione della finale di Coppa di Lega tra Manchester City e Tottenham del prossimo 25 aprile, la FA pensa di aprire Wembley a circa 10mila tifosi. Il Primo Ministro inglese vuole procedere con ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021)prosegue spedita nel piano vaccinale. E il Primo Ministro Boris Johnson spinge per ospitare tutte le partite delProsegue con successo il piano vaccinale in Inghilterra in cui, nella giornata di ieri, sono state somministrate circa mezzo milione di dosi di vaccino tra Pfizer e AstraZeneca. Boris Johnson prevede che entro maggio quasi il 75% della popolazione sarà vaccinata e per questo motivo, come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe in pressing sulla FIFA per ospitare l’intero Europeo della prossima estate. Di questo passo,potrà presto riaprire glie, in occasione della finale di Coppa di Lega tra Manchester City e Tottenham del prossimo 25 aprile, la FA pensa di aprire Wembley a circa 10mila tifosi. Il Primo Ministro ingleseprocedere con ...

