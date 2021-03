Vaccinazioni Covid Italia | Figliulo | 2 8 milioni di dosi in arrivo

Advertising

Tg3web : All'ospedale Niguarda di Milano, partono oggi le vaccinazioni anti-covid per alcune fasce di popolazione considerat… - SkyTG24 : Covid Piemonte, Cirio: “Da lunedì vaccinazioni dai medici di base” - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 27 MARZO 2021 (ORE 12) (a cura dell’Unità di Crisi) Tutte le informazioni ??… - DavideGiordy99 : RT @AMOREGRANDE8: MAI VACCINARSI SOTTO EPIDEMIA ! IL VIRUS MUTA ! LA DIMOSTRAZIONE ? NEGLI #USA CON #vaccinazioni A GONFIE VELE , IERI… - Simona31356829 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 27 MARZO 2021 (ORE 12) (a cura dell’Unità di Crisi) Tutte le informazioni ?? htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni Covid

Il Sole 24 ORE

Le dosi sono in arrivo, annuncia il commissario per l'emergenzaFrancesco Figliuolo : 2.8 ... Il team inviato dal commissario Figliuolo, oggi effettuerà lea domicilio agli over 80 "...... ha deciso di mettersi in cammino e raggiungere il Centro vaccinazione antialla Fiera di ... Un agente - la polizia è presente in loco con un proprio gazebo fin dall'inizio delleagli ...«Non sono un indovino, ma penso proprio che a giugno potremo tornare in vacanza. Restando prudenti, usando le mascherine, sia chiaro. E velocizzando il ritmo delle vaccinazioni ...... oggi sono state effettuate complessivamente 587.799 vaccinazioni, 19.897 in più rispetto a ieri (+3,5%). Trentino, 3 morti e 215 contagi Il Trentino registra tre decessi e 215 nuovi casi Covid.