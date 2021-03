Usa, lo scontro Dem-Repubblicani si gioca su ostruzionismo: cambiare la legge per salvare le riforme, dal diritto di voto a controllo su armi (Di sabato 27 marzo 2021) Joe Biden attacca sulla legge elettorale in Georgia. Lo scontro finale si avvicina. A oltre due mesi dall’entrata del nuovo presidente alla Casa Bianca, la resa dei conti tra democratici e Repubblicani è pronta. La speranza da parte di Biden di stabilire un clima collaborativo a Washington si è rivelata vana. I conservatori puntano a una sola cosa: minare, per quanto possibile, l’azione politica dell’amministrazione. I democratici non sono intenzionati a ripetere gli errori di Barack Obama, che nei primi mesi del suo primo mandato cercò, inutilmente, il compromesso con l’opposizione. Il risultato è lo stallo. Ma, appunto, lo scontro finale è vicino. A farlo scoppiare è la questione del diritto di voto, in Georgia e in altri Stati americani. Il filibuster, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Joe Biden attacca sullaelettorale in Georgia. Lofinale si avvicina. A oltre due mesi dall’entrata del nuovo presidente alla Casa Bianca, la resa dei conti tra democratici eè pronta. La speranza da parte di Biden di stabilire un clima collaborativo a Washington si è rivelata vana. I conservatori puntano a una sola cosa: minare, per quanto possibile, l’azione politica dell’amministrazione. I democratici non sono intenzionati a ripetere gli errori di Barack Obama, che nei primi mesi del suo primo mandato cercò, inutilmente, il compromesso con l’opposizione. Il risultato è lo stallo. Ma, appunto, lofinale è vicino. A farlo scoppiare è la questione deldi, in Georgia e in altri Stati americani. Il filibuster, ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Usa, lo scontro Dem-Repubblicani si gioca su ostruzionismo: cambiare la legge per salvare le riforme, dal diritto di v… - fattoquotidiano : Usa, lo scontro Dem-Repubblicani si gioca su ostruzionismo: cambiare la legge per salvare le riforme, dal diritto d… - rokko50 : Cina e Russia, ormai è alleanza contro gli usa e UE...ma soprattutto contro gli usa. - notizieoggi24 : Usa, scontro Biden-Trump sulla legge elettorale in Georgia - emchella : RT @agenzia_nova: #Georgia Biden e Harris stigmatizzano la nuova legge, l'ex presidente #Trump: 'Peccato che questi cambiamenti non siano s… -