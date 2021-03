Usa-Corea del Nord, sale tensione dopo test missilistici (Di sabato 27 marzo 2021) sale la tensione tra Usa e Corea del Nord dopo i test missilistici di Pyongyang. La Corea del Nord ha bollato come una “provocazione” le parole del presidente americano Joe Biden dopo i test di giovedì che secondo Pyongyang rientrano nel “diritto legittimo all’autodifesa di uno Stato sovrano”. Per Ri Pyong Chol, segretario del comitato centrale del Partito dei lavoratori, che accusa gli Stati Uniti di “comportamento bellicoso”, si tratta di una “violazione palese del nostro diritto all’autodifesa”. “Penso che la nuova Amministrazione Usa abbia ovviamente sbagliato il suo primo passo – ha detto Ri in dichiarazioni diffuse dall’agenzia Kcna – Se gli Stati Uniti continueranno con le loro osservazioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 marzo 2021)latra Usa edeldi Pyongyang. Ladelha bollato come una “provocazione” le parole del presidente americano Joe Bidendi giovedì che secondo Pyongyang rientrano nel “diritto legittimo all’autodifesa di uno Stato sovrano”. Per Ri Pyong Chol, segretario del comitato centrale del Partito dei lavoratori, che accusa gli Stati Uniti di “comportamento bellicoso”, si tratta di una “violazione palese del nostro diritto all’autodifesa”. “Penso che la nuova Amministrazione Usa abbia ovviamente sbagliato il suo primo passo – ha detto Ri in dichiarazioni diffuse dall’agenzia Kcna – Se gli Stati Uniti continueranno con le loro osservazioni ...

Advertising

repubblica : Corea del Nord, dopo i missili braccio di ferro con gli Usa. Pyongyang: 'Radicata ostilità'. Onu valuta riunione co… - MediasetTgcom24 : Usa: la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici #coreadelnord - GiancarloGiral5 : RT @SforzaFogliani: Svezia, Giappone, Corea, Indonesia e diversi Stati degli Usa non hanno imposto lo stop totale. Risultato: hanno tutelat… - patrabel : RT @SforzaFogliani: Svezia, Giappone, Corea, Indonesia e diversi Stati degli Usa non hanno imposto lo stop totale. Risultato: hanno tutelat… - zappas10 : RT @SforzaFogliani: Svezia, Giappone, Corea, Indonesia e diversi Stati degli Usa non hanno imposto lo stop totale. Risultato: hanno tutelat… -