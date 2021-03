Uno strano corteo si mosse per Roma (Di domenica 28 marzo 2021) Il 16 marzo 1978, giorno drammatico del rapimento Moro, uno strano corteo si mosse per una Roma deserta e militarizzata. Era partito da via Gregoriana, dove Luciano Fabro era andato a prelevare da un collezionista una sua scultura: Io (L’uovo), un bronzo concavo all’interno, realizzato sulle misure dell’artista in posizione fetale. Imbracciando quel suo alter ego di bronzo, Fabro era sceso lungo via Veneto per andare a deporre la sua opera nelle acque della Fontana delle Api di Bernini … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 28 marzo 2021) Il 16 marzo 1978, giorno drammatico del rapimento Moro, unosiper unadeserta e militarizzata. Era partito da via Gregoriana, dove Luciano Fabro era andato a prelevare da un collezionista una sua scultura: Io (L’uovo), un bronzo concavo all’interno, realizzato sulle misure dell’artista in posizione fetale. Imbracciando quel suo alter ego di bronzo, Fabro era sceso lungo via Veneto per andare a deporre la sua opera nelle acque della Fontana delle Api di Bernini … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

