Under 21, Spagna-Italia: ecco le probabili formazioni (Di sabato 27 marzo 2021) L'Italia torna in campo questa sera contro la Spagna nella seconda gara degli Europei Under 21. Gli Azzurrini ripartono dal pareggio per 1-1 contro la Repubblica Ceca. Complice le squalifiche di Tonali, Marchizza e Gabbia, il CT Paolo Nicolato è costretto a rivedere completamente la formazione. ecco le sue possibile scelte secondo Corriere dello Sport. Spagna (4-2-3-1): Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Miranda; Zubimendi, Villar; Brahim Diaz, Puado, Cucurella; Ruiz. Ct: De la Fuente. Italia (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Pirola, Lovato; Bellanova, Frattesi, Pobega, ...

