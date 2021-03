Una Vita, anticipazioni spagnole: Marcia scopre la verità su Santiago (Di sabato 27 marzo 2021) L'ora della verità, come svelano le anticipazioni spagnole di Una Vita, è sempre più vicina e presto Marcia scoprirà chi è davvero suo marito. La giovane, infatti, poco dopo il ritorno di Santiago, che lei credeva morto, ad Acacias, si è resa conto che l'uomo aveva perso molti dei ricordi della loro Vita insieme in Brasile, che non aveva più una vistosa cicatrice sulla schiena e che addirittura non gli andasse più bene la fede nuziale, tutti indizi che hanno più volte messo in allarme la ragazza e che presto andranno a comporre un mosaico chela lascerà di stucco. Marcia, infatti, scoprirà che l'uomo che si spaccia per suo marito in realtà è un'altra persona. Tutto inizierà a venire a galla quando Ursula continuerà a cercare prove contro Genoveva e ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 27 marzo 2021) L'ora della, come svelano ledi Una, è sempre più vicina e prestoscoprirà chi è davvero suo marito. La giovane, infatti, poco dopo il ritorno di, che lei credeva morto, ad Acacias, si è resa conto che l'uomo aveva perso molti dei ricordi della loroinsieme in Brasile, che non aveva più una vistosa cicatrice sulla schiena e che addirittura non gli andasse più bene la fede nuziale, tutti indizi che hanno più volte messo in allarme la ragazza e che presto andranno a comporre un mosaico chela lascerà di stucco., infatti, scoprirà che l'uomo che si spaccia per suo marito in realtà è un'altra persona. Tutto inizierà a venire a galla quando Ursula continuerà a cercare prove contro Genoveva e ...

