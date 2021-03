Una vita anticipazioni: il piano di Genoveva per far fuori Cristobal (Di sabato 27 marzo 2021) Dovrebbe essere l’ultima domenica in compagnia di Una vita. Come saprete infatti, la soap spagnola dalla prossima settimana potrebbe andare in pausa almeno alla domenica. Nel pomeriggio di Canale 5 torna Domenica Live in diretta dalle 14,50 per cui nel palinsesto dovrebbe esserci spazio solo per Beautiful e Il segreto, alle sue ultime puntate! Una vita però ci farà compagnia dal lunedì al sabato e come sempre sul nostro sito, potrete leggere tutte le anticipazioni del caso! Cosa accadrà quindi nella puntata di Una vita di domani, 28 marzo 2021? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama della seconda parte dell’episodio 1144 di Acacias 38. Come avrete visto Ursula sta cercando di mettere nei guai Genoveva ma la donna ha Felipe dalla sua parte, almeno per ora. Che cosa succederà ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 27 marzo 2021) Dovrebbe essere l’ultima domenica in compagnia di Una. Come saprete infatti, la soap spagnola dalla prossima settimana potrebbe andare in pausa almeno alla domenica. Nel pomeriggio di Canale 5 torna Domenica Live in diretta dalle 14,50 per cui nel palinsesto dovrebbe esserci spazio solo per Beautiful e Il segreto, alle sue ultime puntate! Unaperò ci farà compagnia dal lunedì al sabato e come sempre sul nostro sito, potrete leggere tutte ledel caso! Cosa accadrà quindi nella puntata di Unadi domani, 28 marzo 2021? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama della seconda parte dell’episodio 1144 di Acacias 38. Come avrete visto Ursula sta cercando di mettere nei guaima la donna ha Felipe dalla sua parte, almeno per ora. Che cosa succederà ...

