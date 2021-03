Una Vita, anticipazioni 28 marzo: oltre ad Ursula, anche Santiago è contro Genoveva (Di sabato 27 marzo 2021) Una Vita, anticipazioni 28 marzo: cosa vedremo dopodomani? Protagonista suo malgrado sarà ancora Genoveva. Una Vita, anticipazioni 28 marzo: Genoveva ricattata da Santiago Ursula ha cercato di sbugiardare Genoveva con Felipe, ma lui non le ha creduto (perlomeno non del tutto). Per la Salmeròn, però, i guai non sono finiti, perché continuerà a doversela vedere con altro ex complice di malefatte: il presunto Santiago. L’uomo andrà da lei, la minaccerà e la ricatterà, perché gli dia il denaro che gli servirebbe per partire da Acacias insieme a Marcia. In particolare dirà alla promessa sposa di Felipe di essere pronto a rivelare a tutto il quartiere chi è veramente e cos’ha fatto ai ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 27 marzo 2021) Una28: cosa vedremo dopodomani? Protagonista suo malgrado sarà ancora. Una28ricattata daha cercato di sbugiardarecon Felipe, ma lui non le ha creduto (perlomeno non del tutto). Per la Salmeròn, però, i guai non sono finiti, perché continuerà a doversela vedere con altro ex complice di malefatte: il presunto. L’uomo andrà da lei, la minaccerà e la ricatterà, perché gli dia il denaro che gli servirebbe per partire da Acacias insieme a Marcia. In particolare dirà alla promessa sposa di Felipe di essere pronto a rivelare a tutto il quartiere chi è veramente e cos’ha fatto ai ...

