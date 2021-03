Una poltrona per due. La sfida rosa del Pd alla Camera (Di sabato 27 marzo 2021) Che la sfida fosse complicata era cosa nota. Eletto quasi all’unanimità, Enrico Letta è entrato a gamba tesa nel Partito democratico. Ha sciorinato punti programmatici da non rimandare. Uno su tutti la parità di genere, che “deve essere precondizione”. E allora via con le sostituzioni. Dopo il cambio di guardia al femminile, e a senso unico al Senato, la partita si è spostata alla Camera. A Montecitorio però i nomi sono due. Che la sfida abbia inizio. È stato chiuso con relativa scioltezza il duello a Palazzo Madama. A farne le spese è stato Andrea Marcucci. Seppur non volentieri, l’ex renziano di ferro ha dovuto cedere il passo, favorendo, come da accordi, l’elezione di Simona Malpezzi, e quindi il consolidamento del potere targato Base Riformista al Senato. Non è stata una sorpresa: la corrente di Luca Lotti e ... Leggi su formiche (Di sabato 27 marzo 2021) Che lafosse complicata era cosa nota. Eletto quasi all’unanimità, Enrico Letta è entrato a gamba tesa nel Partito democratico. Ha sciorinato punti programmatici da non rimandare. Uno su tutti la parità di genere, che “deve essere precondizione”. E allora via con le sostituzioni. Dopo il cambio di guardia al femminile, e a senso unico al Senato, la partita si è spostata. A Montecitorio però i nomi sono due. Che laabbia inizio. È stato chiuso con relativa scioltezza il duello a Palazzo Madama. A farne le spese è stato Andrea Marcucci. Seppur non volentieri, l’ex renziano di ferro ha dovuto cedere il passo, favorendo, come da accordi, l’elezione di Simona Malpezzi, e quindi il consolidamento del potere targato Base Riformista al Senato. Non è stata una sorpresa: la corrente di Luca Lotti e ...

