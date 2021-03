Un Posto al Sole, anticipazioni dal 29 marzo al 3 aprile: Clara e Alberto si lasciano? (Di sabato 27 marzo 2021) anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dal 29 marzo al 3 aprile 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Alberto riuscirà a riavvicinarsi a Clara? Barbara remerà contro? E Clara che decisione prenderà sul rapporto con Palladini? Accolto calorosamente a Palazzo Palladini e a casa dalla moglie e dalla figlia, Filippo sembra godersi il momento di ritrovata quotidianità. Sotto lo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 27 marzo 2021)settimanali “Unal”, puntate dal 29al 32021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40?riuscirà a riavvicinarsi a? Barbara remerà contro? Eche decisione prenderà sul rapporto con Palladini? Accolto calorosamente a Palazzo Palladini e a casa dalla moglie e dalla figlia, Filippo sembra godersi il momento di ritrovata quotidianità. Sotto lo Articolo completo: dal blog SoloDonna

