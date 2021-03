Un posto al sole, anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile: l'ora della verità (Di sabato 27 marzo 2021) La nuova settimana di programmazione di Un posto al sole ruoterà ancora intorno a Filippo e alla sua malattia, come rivelano le anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile. L'uomo, infatti, sarà dimesso dall'ospedale e tornerà da Serena e Irene che gli lasceranno trascorrere finalmente dei momenti spensierati. In seguito, Filippo racconterà la sua situazione alla moglie che sarà d'accordo alla sua scelta di partire per Milano e deciderà di accompagnarlo dopo aver affidato Irene a Giulia e Bianca. Nel frattempo, il pranzo con i Sarti sarà un flop a causa dell'inatteso arrivo di Bice a casa di Cotugno, ma questo episodio offrirà a Mariella l'occasione di riflettere sul valore dell'amicizia. La Altieri proverà a farsi perdonare dall'amica che deciderà di fare pace con lei facendole pagare un doloroso ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 27 marzo 2021) La nuova settimana di programmazione di Unalruoterà ancora intorno a Filippo e alla sua malattia, come rivelano ledal 29al 2. L'uomo, infatti, sarà dimesso dall'ospedale e tornerà da Serena e Irene che gli lasceranno trascorrere finalmente dei momenti spensierati. In seguito, Filippo racconterà la sua situazione alla moglie che sarà d'accordo alla sua scelta di partire per Milano e deciderà di accompagnarlo dopo aver affidato Irene a Giulia e Bianca. Nel frattempo, il pranzo con i Sarti sarà un flop a causa dell'inatteso arrivo di Bice a casa di Cotugno, ma questo episodio offrirà a Mariella l'occasione di riflettere sul valore dell'amicizia. La Altieri proverà a farsi perdonare dall'amica che deciderà di fare pace con lei facendole pagare un doloroso ...

