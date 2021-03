Un polo educativo nella villetta della camorra

Advertising

profarchitetto : #press Accedere in sicurezza alla scuola del futuro - È stato recentemente inaugurato il nuovo campus Symbiosis di… -

Ultime Notizie dalla rete : polo educativo

Il Giorno

di Daniele De Salvo La villetta della camorra diventerà un centroo una comunità per giovani o adulti. Al momento già cinque operatori del terzo settore tra associazioni di volontariato ed enti non profit hanno formalmente manifestato interesse a gestire ...... sita presso il parco delle Grazie, nelGeriatrico " Hospice di viale Trento. Sabato 27 marzo ... La confraternita in particolare si propone di promuovere iniziative di caratteree ...La villetta della camorra diventerà un centro educativo o una comunità per giovani o adulti. Al momento già cinque operatori del terzo settore tra associazioni di volontariato ed enti non profit hanno ...Parla il dirigente di due istituti comprensivi che hanno scelto di non chiudere agli alunni fragili e 'bes'. "La mia felicità? Vedere un ...