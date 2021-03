Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata (Di sabato 27 marzo 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 9.20 – Dazn conquista la Serie A, a Sky le briciole e i ricorsi – La Serie A nelle mani di Dazn per il triennio 2021-24: una svolta che assesta un colpo letale all’egemonia quasi ventennale di Sky. L’editoriale Ore 9.00 – Juventus, Dybala tra rientro e futuro: le Ultime sulla Joya – Si avvicina il rientro in campo di Paulo Dybala. In casa Juventus, però, si pensa anche al futuro della Joya. La situazione Ore 8.40 – Sampdoria, Ranieri: «Stagione anomala. Proviamo a fare altri 26 punti» – Claudio Ranieri ha parlato della stagione della Sampdoria e del suo futuro in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.20 – Dazn conquista laA, a Sky le briciole e i ricorsi – LaA nelle mani di Dazn per il triennio 2021-24: una svolta che assesta un colpo letale all’egemonia quasi ventennale di Sky. L’editoriale Ore 9.00 – Juventus, Dybala tra rientro e futuro: lesulla Joya – Si avvicina il rientro in campo di Paulo Dybala. In casa Juventus, però, si pensa anche al futuroJoya. La situazione Ore 8.40 – Sampdoria, Ranieri: «Stagione anomala. Proviamo a fare altri 26 punti» – Claudio Ranieri ha parlatostagioneSampdoria e del suo futuro in ...

