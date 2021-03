Ufficiale | la novità per chi non fa il vaccino | l’annuncio di Draghi

Leggi su howtodofor

(Di sabato 27 marzo 2021) Obbligo di vaccinazione per medici e infermieri che sinora hanno rifiutato l’immunizzazione, scudo penale per gli operatori sanitari impegnati nelle somministrazioni e ampliamento degli indennizzi per chi, a seguito del, subisce lesioni permanenti. Sono i contenuti di un decreto al quale il Governo lavora in queste ore: un dossier nelle mani della ministra della Giustizia Marta Cartabia (da giudice costituzionale firmò una delle sentenze con cui la Consulta ha sostenuto la legittimità dell'obbligo vaccinale) assieme ai ministri della Salute e del Lavoro e alla presidenza del Consiglio. Il provvedimento potrebbe approdare presto al Consiglio dei ministri, forse già la prossima settimana. La misura è stata annunciata da Marionella conferenza stampa di venerdì 26 marzo: «Il governo intende intervenire: non va bene che operatori ...