Uccide di botte figlio di 19 mesi. Cosa c'era nelle chat dell'orrore (Di sabato 27 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Immagine da Facebook Il piccolo Leonardo è stato ucciso a botte dalla madre e dal compagno della donna. nelle chat inviate agli amici le foto del bimbo con i lividi Leonardo aveva 19 mesi quando è stato soccorso dai sanitari dell 118 in un appartamento di Corso Trieste, nel quartiere Sant'Agapio di Novara, il 23 maggio del 2019. Sul corpo mostrava i segni di "una violenza inaudita, non degna di un essere umano", quelli che gli avevano inferto la madre e il compagno. A quasi 2 anni dalla tragedia, ieri, entrambi sono stati condannati all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Novara. nelle chat inviate dalla coppia agli amici, le foto del bimbo completamente tumefatto: "Guarda com'è conciato nostro figlio", ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Immagine da Facebook Il piccolo Leonardo è stato ucciso adalla madre e dal compagnoa donna.inviate agli amici le foto del bimbo con i lividi Leonardo aveva 19quando è stato soccorso dai sanitari118 in un appartamento di Corso Trieste, nel quartiere Sant'Agapio di Novara, il 23 maggio del 2019. Sul corpo mostrava i segni di "una violenza inaudita, non degna di un essere umano", quelli che gli avevano inferto la madre e il compagno. A quasi 2 anni dalla tragedia, ieri, entrambi sono stati condannati all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Novara.inviate dalla coppia agli amici, le foto del bimbo completamente tumefatto: "Guarda com'è conciato nostro", ...

mauro_marenco : In Svezia ARRESTANO chi tiene il cane legato alla catena. In Italia NON lo fanno neppure con chi un cane lo abbando… - elisa_lse : Massacra di botte per anni la moglie, chiede ai figli di picchiarla e controllarla, la uccide MA DAI, DIAMOGLI I D… -