U-Mask senza pace, il ministero blocca la vendita anche dell'ultimo modello della mascherina per «rischi alla salute» (Di sabato 27 marzo 2021) Nuovi guai per la U-Mask, l'azienda produttrice di mascherine di lusso la cui efficacia contro il Coronavirus è stata messa in dubbio da una serie di indagini. Il ministero della salute ha disposto il «divieto di immissione in commercio» e contestualmente il ritiro del nuovo modello 2.1. Era successo altrettanto per il precedente modello – Model 2 – il 19 febbraio dopo una segnalazione arrivata dai carabinieri del Nas di Trento secondo cui a fornire un certificato per le mascherine era un laboratorio «privo di autorizzazione», segnalazione che aveva indotto il ministero della salute a bloccare la loro vendita per «potenziali rilevanti rischi per la salute».

