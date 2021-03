TvTalk, ospiti e anticipazioni della puntata di sabato 27 marzo (Di sabato 27 marzo 2021) Da non perdere l’appuntamento con TvTalk in onda oggi, sabato 27 marzo, a partire dalle 15 su RaiTre: ecco le anticipazioni Un altro appuntamento imperdibile con il programma “Tv Talk”, in onda oggi sabato 27 marzo 2021 a partire dalle 15.00 su Rai3. Ci sarà come sempre il padrone di casa, Massimo Bernardini, con gli L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 27 marzo 2021) Da non perdere l’appuntamento conin onda oggi,27, a partire dalle 15 su RaiTre: ecco leUn altro appuntamento imperdibile con il programma “Tv Talk”, in onda oggi272021 a partire dalle 15.00 su Rai3. Ci sarà come sempre il padrone di casa, Massimo Bernardini, con gli L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

TvTalk_Rai : La tv della settimana raccolta in un sol programma! Sabato #27marzo ore 15.00 su @RaiTre c'è #tvtalk. Ospiti… - TvTalk_Rai : Noi ci proviamo a farvi compagnia ogni sabato ore 15.00 su @RaiTre. Ospiti #MonicaGuerritore, #LuciaAnnunziata,… - AlbaChi60690751 : RT @TvTalk_Rai: La tv della settimana raccolta in un sol programma! Sabato #27marzo ore 15.00 su @RaiTre c'è #tvtalk. Ospiti #CorradoAugias… - giusy_trimboli : RT @TvTalk_Rai: La tv della settimana raccolta in un sol programma! Sabato #27marzo ore 15.00 su @RaiTre c'è #tvtalk. Ospiti #CorradoAugias… - LoffrediNada : RT @TvTalk_Rai: La tv della settimana raccolta in un sol programma! Sabato #27marzo ore 15.00 su @RaiTre c'è #tvtalk. Ospiti #CorradoAugias… -