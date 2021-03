Tutti gli amori, flirt e passioni di Francesco Arca (Di sabato 27 marzo 2021) Francesco Arca è tra gli ospiti, oggi sabato 27 marzo 2021, di Verissimo. La trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Silvia Toffanin che intervista personaggi legati al mondo dello spettacolo. Francesco Arca è uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Nato a Siena, 41 anni, da bambino la sua infanzia è stata segnata da un terribile lutto: il padre, paracadutista di professione originario della Sardegna, infatti, morì quando il piccolo Francesco aveva soltanto 9 anni in seguito a un incidente sul lavoro. Deve l’inizio della sua carriera in televisione a Maria De Filippi: ha infatti esordito come concorrente del reality Volere o volare nel 2004. Poi subito dopo prende parte al programma pomeridiano di Canale5 Uomini e donne, come “tronista”. Successivamente ha posato nudo per un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 27 marzo 2021)è tra gli ospiti, oggi sabato 27 marzo 2021, di Verissimo. La trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Silvia Toffanin che intervista personaggi legati al mondo dello spettacolo.è uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Nato a Siena, 41 anni, da bambino la sua infanzia è stata segnata da un terribile lutto: il padre, paracadutista di professione originario della Sardegna, infatti, morì quando il piccoloaveva soltanto 9 anni in seguito a un incidente sul lavoro. Deve l’inizio della sua carriera in televisione a Maria De Filippi: ha infatti esordito come concorrente del reality Volere o volare nel 2004. Poi subito dopo prende parte al programma pomeridiano di Canale5 Uomini e donne, come “tronista”. Successivamente ha posato nudo per un ...

