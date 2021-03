Trump felice per la legge elettorale della Georgia (che penalizza le minoranze)

Advertising

giuspalt : RT @globalistIT: - globalistIT : - zazoomblog : Usa Trump felice per la legge sul voto in Georgia: “Mai più elezioni farsa” - #Trump #felice #legge #Georgia: - SaBella23754335 : @rubio_chef @matteosalvinimi @netanyahu Dovresti essere felice di questa foto. Matteo porta fortuna alle elezioni ?? Ricorda Trump... - MichelaRoi : RT @bastapopulismo: Quando penso che dove c'era Donald Trump ora c'è Joe #Biden, e dove c'era Giuseppe Conte ora c'è Mario #Draghi, sono fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump felice

Inews24

ad_dyn Ed un avvocato che è stato tra i consiglieri dinella sua campagna per rovesciare i risultati elettorali ora sta svolgendo un ruolo centrale nel coordinamento di questo sforzo dei ...Appena Donaldha perso le elezioni - ostinandosi a non riconoscere la vittoria di Joe Biden - ... È il frutto di unacollaborazione tra una casa editrice che calibra la grandezza delle ...Mentre lo Stato a guida repubblicana è attraversato dalle proteste e Biden è disgustato l'estremista di destra esulta ...Usa, Trump felice per la legge sul voto in Georgia: “Mai più elezioni farsa”. L’ex presidente americano felice per le modifiche apportate al sistema elettorale Usa, Trump sulla legge per il voto in ...