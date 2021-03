Troppo Bari per la Paganese: nulla da fare per gli azzurrostellati al San Nicola (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorna al successo il Bari di Massimo Carrera che ritrova il successo dopo quattro partite battendo 2-0 la Paganese nel secondo anticipo della 33ª giornata di Serie C. Di Raffaele Bianco il gol che ha aperto le marcature a metà del primo tempo, mentre l’altra rete porta la firma di D’Ursi, a segno in avvio di ripresa. Complessivamente una buona prova dei biancorossi, apparsi meno imballati rispetto alle ultime uscite anche se certamente va tenuto conto del valore dell’avversario, collocato in zona playout. Le reti. Vantaggio pugliese al 20? però i padroni di casa sbloccano il match: dopo un’azione insistita nell’area avversaria la difesa allontana, sul pallone arriva Bianco che dal limite lascia partire un sinistro potente e ben indirizzato che s’insacca alle spalle di Baiocco. Dopo un quarto d’ora di gioco della ripresa è ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorna al successo ildi Massimo Carrera che ritrova il successo dopo quattro partite battendo 2-0 lanel secondo anticipo della 33ª giornata di Serie C. Di Raffaele Bianco il gol che ha aperto le marcature a metà del primo tempo, mentre l’altra rete porta la firma di D’Ursi, a segno in avvio di ripresa. Complessivamente una buona prova dei biancorossi, apparsi meno imballati rispetto alle ultime uscite anche se certamente va tenuto conto del valore dell’avversario, collocato in zona playout. Le reti. Vantaggio pugliese al 20? però i padroni di casa sbloccano il match: dopo un’azione insistita nell’area avversaria la difesa allontana, sul pallone arriva Bianco che dal limite lascia partire un sinistro potente e ben indirizzato che s’insacca alle spalle di Baiocco. Dopo un quarto d’ora di gioco della ripresa è ...

