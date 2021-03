Tre milioni di dosi di vaccino in arrivo. Figliuolo: “Così potremo cambiare passo” (Di sabato 27 marzo 2021) Oggi è stata superata la soglia dei 9,2 milioni di dosi somministrate: il 18,6% dei 51 milioni circa di italiani che possono ricevere il vaccino ha avuto almeno una dose e 2,9 milioni di persone, il 4,9% della popolazione vaccinabile, è immunizzata Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 27 marzo 2021) Oggi è stata superata la soglia dei 9,2disomministrate: il 18,6% dei 51circa di italiani che possono ricevere ilha avuto almeno una dose e 2,9di persone, il 4,9% della popolazione vaccinabile, è immunizzata

