Tragica rapina nel napoletano | la vittima accusata di omicidio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tragica rapina

La Repubblica

I due banditi su uno scooter gli avevano rubato il Rolex e lui li avrebbe speronati con l'auto. Nella collisione sarebbero rimasti uccisi... cioè prendendo parte a una, costituisce un disvalore. Il che non può negare né la giustizia,... baby rapinatore anche lui segnato dalla stessafine, è stato già cancellato e l'altro no? '...Bari, tragico schianto con la moto: Francesco muore a 35 anni. Il veicolo sarebbe andato a sbattere violentemente contro un albero.E ha anche detto di aver visto una utilitaria nera sul posto mentre si consumava la rapina e che ha avuto l’impressione che fossero dei complici in attesa. Gli investigatori stanno anche analizzando i ...