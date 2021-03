Traffico Roma del 27-03-2021 ore 17:00 (Di sabato 27 marzo 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Buon pomeriggio dalla redazione non molte le novità non molto anche il Traffico registrata in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo attenzione sulla Salaria dove è uscita da Roma è segnalato un incidente la polizia locale Ci segnano un altro incidente all’intersezione tra via di Casal Morena e via servilia all’Euro in preparativi per il Gran Premio di Formula e diverse strade del quartiere sono chiuse al Traffico o soggette a cambiamenti nella viabilità raccomandiamo le dovute attenzioni sulla ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 marzo 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Buon pomeriggio dalla redazione non molte le novità non molto anche ilregistrata in queste ore sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo attenzione sulla Salaria dove è uscita daè segnalato un incidente la polizia locale Ci segnano un altro incidente all’intersezione tra via di Casal Morena e via servilia all’Euro in preparativi per il Gran Premio di Formula e diverse strade del quartiere sono chiuse alo soggette a cambiamenti nella viabilità raccomandiamo le dovute attenzioni sulla ...

