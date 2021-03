Torino, a 17 anni ruba l'auto della mamma e sperona i carabinieri (Di sabato 27 marzo 2021) Un 17enne ha rubato l'auto della madre in piena notte per farsi un giro con gli amici a Torino: fermato dai carabinieri, ha speronato la gazzella . Il fatto si verificato a Settimo Torinese, nell ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 27 marzo 2021) Un 17enne hato l'madre in piena notte per farsi un giro con gli amici a: fermato dai, hato la gazzella . Il fatto si verificato a Settimo Torinese, nell ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una bambina afghana di tredici anni è ricoverata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in stato di ch… - OfficialASRoma : 38 anni da una domenica indimenticabile ???????? L'abbiamo ripercorsa, minuto per minuto... #ASRoma - CorriereTorino : Rubò i soldi delle gite scolastiche, prof condannato a 2 anni per peculato - ClaudiusPetroni : RT @Focus_it: Il #27marzo 1861 la Camera proclamò Roma capitale d'Italia. Di fatto, lo divenne però solo dieci anni dopo, quando i Savoia v… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Una bambina afghana di tredici anni è ricoverata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, in stato di choc, do… -