Tiro a volo, Coppa del Mondo Nuova Delhi 2021: Iezzi-Grazini, l’Italia accede alla finalissima del Mixed Team di trap (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo le soddisfazioni di ieri, con il primo podio internazionale a questi livelli per Fiammetta Rossi e la vittoria di Daniele Resca, importantissima anche in chiave olimpica, continuano le soddisfazioni per l’Italia del trap nel corso della seconda tappa della Coppa del Mondo 2021 di Tiro a volo. Il Mixed Team formato da Alessia Iezzi e Valerio Grazini (con quest’ultimo capace ieri di ottenere il terzo posto nella gara individuale maschile, all’interno della quale si è affermato Resca) è infatti riuscito a centrare la finalissima valida per il gradino più alto del podio sbriciolando 145 dei 150 piattelli a disposizione, miglior punteggio di tutto il lotto di contendenti. Dalle 11:30 ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Dopo le soddisfazioni di ieri, con il primo podio internazionale a questi livelli per Fiammetta Rossi e la vittoria di Daniele Resca, importantissima anche in chiave olimpica, continuano le soddisfazioni perdelnel corso della seconda tappa delladeldi. Ilformato da Alessiae Valerio(con quest’ultimo capace ieri di ottenere il terzo posto nella gara individuale maschile, all’interno della quale si è affermato Resca) è infatti riuscito a centrare lavalida per il gradino più alto del podio sbriciolando 145 dei 150 piattelli a disposizione, miglior punteggio di tutto il lotto di contendenti. Dalle 11:30 ...

Advertising

ansacalciosport : Tiro a volo: Cdm in India; Resca vince, De Filippis carta Tokyo. Azzurri super a Nuova Delhi, Fiammetta Rossi terza… - Mariacr80389423 : RT @AccaddeOggi: Oggi nel 1978 nasceva Chiara Cainero, nel 2008 prima italiana a vincere l'oro olimpico nel tiro a volo #accaddeoggi https:… - uunfuckwitabl3 : @SUNVOWER MA SCHERZI MA MI VEDI COME ME LA TIRO TENETEMI CON I PIEDI PER TERRA CHE TRA POCO VOLO - LiniSimonelini : Tiro a volo, Fiammetta Rossi di bronzo nella Coppa del Mondo - HCLuganoLive : GOL! ?? L'Ambrì sfrutta finalmente il power play con un tiro al volo di Fora che non lascia scampo a Schlegel. 3-3 a… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro volo Resca trionfa, Grazini e la Rossi sul podio: l'Italia si rafforza in chiave Giochi La prova di Trap individuale della Coppa del Mondo di tiro a volo a Nuova Delhi si conclude con la vittoria di Daniele Resca e i terzi posti di Valerio Grazini e Fiammetta Rossi. Il carabiniere bolognese di Pieve di Cento, già campione del Mondo nel 2017 ...

Tiro a volo: Cdm in India; Resca vince, De Filippis carta Tokyo Giornata ricca di soddisfazioni quella di oggi per la nazionale italiana di tiro a volo impegnata nella prova di Coppa del Mondo a Nuova Delhi. La vittoria nella gara maschile è andata al carabiniere bolognese (di Pieve di Cento) Daniele Resca, campione del mondo 2017, che ...

Tiro a volo, Fiammetta Rossi di bronzo nella Coppa del Mondo Rgunotizie.it Tiro a volo, Coppa del Mondo Nuova Delhi 2021: Iezzi-Grazini, l’Italia accede alla finalissima del Mixed Team di trap continuano le soddisfazioni per l’Italia del trap nel corso della seconda tappa della Coppa del Mondo 2021 di tiro a volo. Il Mixed Team formato da Alessia Iezzi e Valerio Grazini (con quest’ultimo ...

L’Use Rosa Scotti vola sulle ali di Erin Mathias A 1’12", sul punteggio ancora in parità, 81-81, arriva il gioco decisivo. È ancora la Ravelli che realizza dai 6,25 ma questa volta subisce anche un fallo e il tiro libero supplementare porta l’Use a ...

La prova di Trap individuale della Coppa del Mondo dia Nuova Delhi si conclude con la vittoria di Daniele Resca e i terzi posti di Valerio Grazini e Fiammetta Rossi. Il carabiniere bolognese di Pieve di Cento, già campione del Mondo nel 2017 ...Giornata ricca di soddisfazioni quella di oggi per la nazionale italiana diimpegnata nella prova di Coppa del Mondo a Nuova Delhi. La vittoria nella gara maschile è andata al carabiniere bolognese (di Pieve di Cento) Daniele Resca, campione del mondo 2017, che ...continuano le soddisfazioni per l’Italia del trap nel corso della seconda tappa della Coppa del Mondo 2021 di tiro a volo. Il Mixed Team formato da Alessia Iezzi e Valerio Grazini (con quest’ultimo ...A 1’12", sul punteggio ancora in parità, 81-81, arriva il gioco decisivo. È ancora la Ravelli che realizza dai 6,25 ma questa volta subisce anche un fallo e il tiro libero supplementare porta l’Use a ...