Tiro a volo, Coppa del Mondo Nuova Delhi 2021: Alessia Iezzi e Valerio Grazini vincono nel Mixed Team di trap! Apoteosi azzurra (Di sabato 27 marzo 2021) L'Italia del Tiro a volo non smette di regalare successi. Nella seconda tappa della Coppa del Mondo 2021, in corso di svolgimento a Nuova Delhi, Alessia Iezzi e Valerio Grazini si sono presi la vittoria nel concorso di Mixed Team di trap, al termine di una finale condotta in maniera magistrale. Con lo score di 39/50 gli azzurri, entrambi alla prima vittoria assoluta in questo format di gara in CdM, hanno piegato le resistenze del duo slovacco costituito da Zuzana Stefecekova e Adrian Drobny, fermatosi a quota 36/50; dopo che nella prima parte di gara erano stati anche in testa per qualche serie di Tiro. Un'affermazione incredibile che fa il paio con ...

