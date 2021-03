Tina Cipollari versione cuoca: eccola nella sua cucina che prepara la lasagna VIDEO (Di sabato 27 marzo 2021) Avete mai visto Tina Cipollari in veste di casalinga? L’opinionista ha mostrato questa sua nuovissima versione. eccola qui. Divenuta celebre grazie alla sua partecipazione al programma ‘Uomini e Donne‘ nel ruolo di opinionista, la Cipollari si è sempre contraddistinta per la sua ironia e simpatia, grazie alle quali ha sin da subito conquistato l’affetto dei telespettatori del piccolo schermo ed è diventata un vero e proprio simbolo della televisione italiana moderna. Tina Cipollari prepara le lasagne: la foto Con grande sorpresa, è apparsa recentemente in rete uno scatto che ritrae Tina Cipollari in una veste completamente nuova: quella di casalinga e di cuoca. La celebre opinionista ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 27 marzo 2021) Avete mai vistoin veste di casalinga? L’opinionista ha mostrato questa sua nuovissimaqui. Divenuta celebre grazie alla sua partecipazione al programma ‘Uomini e Donne‘ nel ruolo di opinionista, lasi è sempre contraddistinta per la sua ironia e simpatia, grazie alle quali ha sin da subito conquistato l’affetto dei telespettatori del piccolo schermo ed è diventata un vero e proprio simbolo della televisione italiana moderna.le lasagne: la foto Con grande sorpresa, è apparsa recentemente in rete uno scatto che ritraein una veste completamente nuova: quella di casalinga e di. La celebre opinionista ...

Advertising

BITCHYFit : Tina Cipollari derubata in un bar di Roma: il ladro è stato fermato - TweetNotizie : Tina Cipollari derubata in un bar a Roma, scatta la denuncia: individuato il ladro - giuseppe_alto : Uomini e Donne, Tina Cipollari derubata in un bar a Roma: fermato il ladro - louiscyfere : Derubata in un bar di Fiumicino. Brutta disavventura per Tina Cipollari - infoitcultura : Tina Cipollari derubata a Roma, arrivano le forze dell’ordine -