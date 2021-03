Tina Cipollari derubata per le vie di Roma: ecco cosa è successo all’opinionista (Di sabato 27 marzo 2021) Attimi di paura per Tina Cipollari. L’opinionista di Uomini e Donne è infatti stata derubata in pieno centro a Roma, mentre si trovava in un bar. La showgirl ha immediatamente sporto denuncia e sembra sia riuscita, con l’aiuto delle forze dell’ordine, ad individuare il malvivente e riavere indietro la sua borsetta. Ma di certo Tina … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 27 marzo 2021) Attimi di paura per. L’opinionista di Uomini e Donne è infatti statain pieno centro a, mentre si trovava in un bar. La showgirl ha immediatamente sporto denuncia e sembra sia riuscita, con l’aiuto delle forze dell’ordine, ad individuare il malvivente e riavere indietro la sua borsetta. Ma di certo… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

