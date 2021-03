TI PRESENTO SOFIA, trama film di martedì 30 marzo su Canale 5 (Di sabato 27 marzo 2021) Il martedì è al momento la serata settimanale che Canale 5 dedica al grande cinema. Il prossimo 30 marzo vedremo la pellicola del 2018 Ti PRESENTO SOFIA, con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti impegnati in un remake di una commedia argentina del 2015 (Sin hijos, diretta da Ariel Winograd). Ecco la trama del film: Gabriele, un ex rocker divorziato che adesso è negoziante di strumenti musicali, è un papà molto premuroso e concentrato solamente su SOFIA, la figlia di dieci anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare loro della figlia. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Un giorno nella vita di Gabriele torna Mara, un’amica che non vede da molto anni e che intanto è diventata una bravissima fotografa. ... Leggi su tvsoap (Di sabato 27 marzo 2021) Ilè al momento la serata settimanale che5 dedica al grande cinema. Il prossimo 30vedremo la pellicola del 2018 Ti, con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti impegnati in un remake di una commedia argentina del 2015 (Sin hijos, diretta da Ariel Winograd). Ecco ladel: Gabriele, un ex rocker divorziato che adesso è negoziante di strumenti musicali, è un papà molto premuroso e concentrato solamente su, la figlia di dieci anni. Quando gli amici gli presentano nuove donne, lui non fa che parlare loro della figlia. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Un giorno nella vita di Gabriele torna Mara, un’amica che non vede da molto anni e che intanto è diventata una bravissima fotografa. ...

Advertising

habgxi : @antjan_ cmq nn so che dire in italiano, bhe, mi presento, in realtà mi chiamo sofia, sono di argentina, specialmen… - Gi01992 : PROMO TI PRESENTO SOFIA PRIMA TV CANALE5 MARTEDÌ PRIMA SERATA #TipresentoSofia #Isola #Amici20 - youjustdid : @ashhaz__ era nel film “ti presento sofia” con fabio de luigi - calvmhovd : vi presento sofia e il suo ennesimo fallimento - galeazzi_sofia : RT @Ri_Ghetto: Comunque l'anno prossimo mi presento ai provini di danza facendo la coreografia di Dark Horse che c'è su Just Dance in cui s… -

Ultime Notizie dalla rete : PRESENTO SOFIA Prime Video: tutte le novità di Aprile 2021 Tutti gli altri film in arrivo su Prime NUOVI FILM IN ARRIVO Ti presento Sofia - 1 aprile Django Unchained - 1 aprile Il tassinaro - 1 aprile Robocop - 1 aprile Robocop 2 - 1 aprile Robocop 3 - 1 ...

Amazon Prime Video, tutte le novità di aprile 2021 NUOVI FILM IN ARRIVO Ti presento Sofia - 1 aprile Django Unchained - 1 aprile Il tassinaro - 1 aprile Robocop - 1 aprile Robocop 2 - 1 aprile Robocop 3 - 1 aprile Io e Caterina - 1 aprile Dragged ...

Ti presento Sofia, location: dove è stato girato il film con De Luigi Viaggiamo Dica 33!, riprese terminate della commedia con Diego Abatantuono e Frank Matano Si sono concluse oggi, venerdì 26 marzo, le riprese del film "Dica 33!", la nuova commedia diretta da Guido Chiesa e con protagonisti Diego Abatantuono e Frank Matano - coppia inedita sul grande scher ...

La gioia di donare, l’Associazione Polizia di Stato porta uova pasquali e giocattoli ai bambini ricoverati (FOTO e VIDEO) Presente alla donazione anche il sindaco Leoluca Orlando che ha voluto fare l'ennesimo appello alla prudenza per limitare i contagi da Covid19.

Tutti gli altri film in arrivo su Prime NUOVI FILM IN ARRIVO Ti- 1 aprile Django Unchained - 1 aprile Il tassinaro - 1 aprile Robocop - 1 aprile Robocop 2 - 1 aprile Robocop 3 - 1 ...NUOVI FILM IN ARRIVO Ti- 1 aprile Django Unchained - 1 aprile Il tassinaro - 1 aprile Robocop - 1 aprile Robocop 2 - 1 aprile Robocop 3 - 1 aprile Io e Caterina - 1 aprile Dragged ...Si sono concluse oggi, venerdì 26 marzo, le riprese del film "Dica 33!", la nuova commedia diretta da Guido Chiesa e con protagonisti Diego Abatantuono e Frank Matano - coppia inedita sul grande scher ...Presente alla donazione anche il sindaco Leoluca Orlando che ha voluto fare l'ennesimo appello alla prudenza per limitare i contagi da Covid19.