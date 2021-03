Thierry Henry lascia i social: “C’è troppo razzismo online” (Di sabato 27 marzo 2021) Londra, 27 mar – Thierry Henry ha deciso di allontanarsi dai social media fino a quando le piattaforme non inizieranno a prendere sul serio il razzismo. Thierry Henry: “Lascio i social, il razzismo non viene combattuto” Thierry Henry, leggenda dell’Arsenal, dice che tornerà suo social solo quando le aziende regoleranno gli abusi razzisti online “con lo stesso vigore e ferocia”con i quali affrontano le violazioni del copyright. Henry, che ha recentemente lasciato il suo ruolo di allenatore del Montreal Impact, aveva 10 milioni di follower sulla sua pagina Facebook, 2,7 milioni su Instagram e 2,3 milioni su Twitter. “Sparirò fino a quando non ci saranno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 27 marzo 2021) Londra, 27 mar –ha deciso di allontanarsi daimedia fino a quando le piattaforme non inizieranno a prendere sul serio il: “Lascio i, ilnon viene combattuto”, leggenda dell’Arsenal, dice che tornerà suosolo quando le aziende regoleranno gli abusi razzisti“con lo stesso vigore e ferocia”con i quali affrontano le violazioni del copyright., che ha recentementeto il suo ruolo di allenatore del Montreal Impact, aveva 10 milioni di follower sulla sua pagina Facebook, 2,7 milioni su Instagram e 2,3 milioni su Twitter. “Sparirò fino a quando non ci saranno ...

