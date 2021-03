The Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn conferma la presenza del co-creatore dei fumetti nel trailer (Di sabato 27 marzo 2021) Nel primo trailer di The Suicide Squad: Missione Suicida, come ha fatto notare il regista James Gunn, appare il co-creatore dei fumetti. Il trailer di The Suicide Squad: Missione Suicida contiene molti dettagli ed easter egg per la gioia dei fan e il regista James Gunn ha rivelato che nel video si può vedere anche il co-creatore dei fumetti, John Ostrander. Gail Simone, un'autrice di fumetti che fa parte dei follower su Twitter del filmmaker, aveva scritto: "Mi rende così felice vedere il rispetto per John Ostrander presente in questo film. Una persona grandiosa e uno ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 marzo 2021) Nel primodi The, come ha fatto notare il regista, appare il co-dei. Ildi Thecontiene molti dettagli ed easter egg per la gioia dei fan e il registaha rivelato che nel video si può vedere anche il co-dei, John Ostrander. Gail Simone, un'autrice diche fa parte dei follower su Twitter del filmmaker, aveva scritto: "Mi rende così felice vedere il rispetto per John Ostrander presente in questo film. Una persona grandiosa e uno ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Suicide Squad: Missione Suicida, James Gunn conferma la presenza del co-creatore dei fumetti nel trail… - victorhugo_cam5 : RT @_DCCBRASIL: Novo poster de Weasel para o filme de The Suicide Squad. #TheSuicideSquad - BatCavePL : “The Suicide Squad”: cameo Johna Ostrandera oraz rola Sylvestra Stallone - WellFight01 : @UniversoDCnauta Gostei no novo filme do The Suicide Squad - misterj1995 : RT @Dc_da_depressao: Novo poster do Rick Flag para o filme The Suicide Squad. #TheSuicideSquad -