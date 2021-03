The OC podcast: Summer e Julie di nuovo insieme (Di sabato 27 marzo 2021) Nel periodo di revival e reboot, due protagoniste della storica serie The OC decidono di rivivere le emozioni dei vecchi episodi attraverso un podcast. Le interpreti di Summer e Julie ci riporteranno presto in Californiaaa – come canta l’iconica sigla – e sveleranno, puntata per puntata, alcuni retroscena della serie ancora sconosciuti. Pronti per un viaggio nei ricordi? Di cosa tratterà il podcast su The OC? Nel nuovo progetto lanciato da Rachel Bilson e Melinda Clarke, ovvero le Summer e Julie della serie, ci sono in programma più di 100 episodi in cui verranno svelati i dietro le quinte dello show. Ma non solo. Ci saranno molti ospiti tra cui il creatore Josh Schwartz, membri del cast ed anche alcuni esperti in sociologia, che approfondiranno nel ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 27 marzo 2021) Nel periodo di revival e reboot, due protagoniste della storica serie The OC decidono di rivivere le emozioni dei vecchi episodi attraverso un. Le interpreti dici riporteranno presto in Californiaaa – come canta l’iconica sigla – e sveleranno, puntata per puntata, alcuni retroscena della serie ancora sconosciuti. Pronti per un viaggio nei ricordi? Di cosa tratterà ilsu The OC? Nelprogetto lanciato da Rachel Bilson e Melinda Clarke, ovvero ledella serie, ci sono in programma più di 100 episodi in cui verranno svelati i dietro le quinte dello show. Ma non solo. Ci saranno molti ospiti tra cui il creatore Josh Schwartz, membri del cast ed anche alcuni esperti in sociologia, che approfondiranno nel ...

Scuole. Lavori a Salemi. Finanziamenti a Partanna

OC: Rachel Bilson e Melinda Clarke tornano a Orange County, ecco come ... che nella serie interpretavano rispettivamente la frizzante Summer Roberts e la gelida Julie Cooper, per lanciare il podcast Welcome To The OC, Bitches! . Si parte proprio oggi 27 marzo con il primo ...

The Podcast (R)evolution RAI - Radiotelevisione Italiana The OC podcast: Summer e Julie di nuovo insieme Nel periodo di revival e reboot, due protagoniste della storica serie The OC decidono di rivivere le emozioni dei vecchi episodi attraverso un podcast. Le interpreti di Summer e Julie ci riporteranno ...

