Terremoto oggi nell’Adriatico | scossa tra 5 3 e 5 8 sentita anche a Napoli e Roma

(Di sabato 27 marzo 2021) L’Italia torna a tremare. Una forte e lungadiha fatto tremare buona parte della Penisola: dama l’epicentro è la costa Adriatica dove laè stata di magnitudo tra 5.3 e 5.8 come sottolinea il profilo twitter dell’Ingv. Al momento non sono segnalati danni a cose o a persone, ma la situazione è in evoluzione. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI STIMA #PROVVISORIA #Mag tra 5.3 e 5.8 ore 14:47 IT del 27-03-2021, in Adriatico centrale — INGVterremoti (@INGVterremoti) March 27, 2021 SportFace.