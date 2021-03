Terremoto oggi nell’Adriatico | scossa di 5 6 sentita anche a Napoli e Roma

Leggi su sportface

(Di sabato 27 marzo 2021) L’Italia torna a tremare. Una forte e lungadi, alle ore 14:47, ha fatto tremare buona parte della Penisola: dama l’epicentro è la costa Adriatica dove laè stata di magnitudo 5.6 come sottolinea il profilo twitter dell’Ingv. Al momento non sono segnalati danni a cose o a persone, ma la situazione è in evoluzione. – Al momento non sono arrivate richieste di soccorso ai vigili del fuoco, ma solo richieste di informazioni, in merito alla fortediregistrata alle 14.47 in Adriatico centrale. Lo apprende l’Adnkronos da fonti dei vigili del fuoco. Un’altradi 4.1 è stata registrata alle ore 15:00. “Larisulta avvertita dalla popolazione – sottolinea in un tweet il ...