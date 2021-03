Terremoto oggi in Adriatico centrale | magnitudo 5 3 5 8

(Di sabato 27 marzo 2021)inalle 14.47, ditra 5.3 e 5.8 secondo la stima provvisoria. E' stata avvertita in molte regioni del Centro Sud, in particolare Puglia, Abruzzo, Campania e ...

in Adriatico centrale alle 14.47, di magnitudo tra 5.3 e 5.8 secondo la stima provvisoria. E' stata avvertita in molte regioni del Centro Sud, in particolare Puglia, Abruzzo, Campania e ...Ilè stato avvertito distintamente a Bari , San Giovanni Rotondo e Pescara , ma anche a Napoli . Articolo in aggiornamento...Una scossa di terremoto è stata avvertita nella zona nel Mar Adriatico, in particolare nel litorale sud, alle 14.48 di oggi 27 marzo. Si tratta di una scossa di magnitudo 5.9 (scesa a 5.4 dopo una pri ...Una terremoto di magnitudo 5.6 è stato rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) intorno alle 14:47 di ...