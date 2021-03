Terremoto oggi a Bari | sciame sismico nel mare Adriatico | gli aggiornamenti

(Di sabato 27 marzo 2021). Alle 14:47 di, sabato 27 marzo 2021, una scossa didi magnitudo 5.2 della scala Richter con epicentro neldi fronte alle coste della Puglia ha dato il via a quello che sembra essere unoabbastanza intenso. La prima scossa, di forte intensità, è stata percepita distintamente in buona parte del Sud Italia e in particolare a, dove molte sono state le chiamate al 115, il numero di soccorso dei Vigili del Fuoco, per la richiesta di informazioni. (prosegue dopo la foto), tredici scosse insuperiori a magnitudo 2 La prima scossa di ...

Corriere : ?????? Terremoto a Bari, scossa di 5,9 avvertita fino a Napoli - maurocarafa31 : RT @MeteoinMolise: Terremoto oggi 27 marzo- FORTE SCOSSA - Mustapha1508 : #Terremoto a nord di #Bari, epicentro nel #MarAdriatico: scosse avvertite fino a Napoli @corriere - BenedettaMazz99 : Riassunto perfetto del terremoto di oggi - andreastefanutt : RT @andreastefanutt: Buon pomeriggio mondo, oggi c'è stato un terremoto in Italia nel mare adriatico 5.5 segnalato dai studi di vulcanica e… -

In quest'area la sismicità dal 1985 a oggi è molto frequente con eventi di magnitudo Ml compresa tra 4.0 e 4.9 come quelli avvenuti nel 1988 e nel 2007 localizzati a sud dell'epicentro del pomeriggio. Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.6 a 5 km di profondità è stata registrata alle 14.47, con epicentro nel mar Adriatico. Il terremoto è stato avvertito in più parti d'Italia, anche a Roma, specialmente nei quartieri a nord della Capitale. Terremoto nell'Adriatico centrale: scossa avvertita anche a Roma Le segnalazioni... Terremoto oggi a Bari, una scossa nel Mare Adriatico a 90 km dalle coste italiane avvertita in tutto il Sud Italia. Attivo sciame sismico.