Terremoto nel mar Adriatico | trema la Campania | scossa avvertita in tutta la regione

Una scossa di terremoto con epicentro nel mar Adriatico (68 km dalla costa del Gargano) è stata nitidamente avvertita in Campania. La terra ha tremato alle ore 14,47, con una scossa di magnitudo 5.9. Al momento tanto spavento ma non si segnalano danni.

...infinita di irregolarità tra le quali la mancanza di vie di fuga in caso di incendio oe ...quanto dichiarato dal direttore generale dell'Asrem ed elenco' tutte le criticità contenute......alla rinascita Racconta la sua storia il vice sindaco di Badolato Domenico Leuzzi." Il,l'... A loro abbiamo offerto ospitalitàcentro storico abbandonato. Da lì siamo partiti con l'...Il sisma è stato avvertito intorno alle 14.48. Ancora non sono stati resi noti epicentro e magnitudo ma in molti hanno percepito il movimento tellurico ...Una scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il Sud Italia, dalla Campania, alla Puglia, sino all’Abruzzo. La scossa è stata distintamente avvertita anche dalla popolazione di Manfredonia alle ...