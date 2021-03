Terremoto nel Mar Adriatico di magnitudo 5 9 | avvertito in Puglia | Abruzzo e tra la Campania e il Lazio

(Di sabato 27 marzo 2021) Una scossa diha avuto luogo nel Mar, conprovvisoria tra il 5.5 e il 5.9. Ilè statoin diverse Regioni italiane, principalmente sulla costa adriatica, ma sono in molti a segnalare di averla sentita anche tra lae ilnell’5.9 L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala che la scossa diha avuto luogo tra la Croazia e l’Italia, all’altezza di Vieste. L’orario in cui è avvenuta è 14:47, a una profondità di 5 km contra 5.5 e 5.9. La localizzazione del. Fonte: IngvLa scossa è stata avvertita nitidamente sulla costa ...

Agenzia_Ansa : Una scossa di #terremoto di magnitudo provvisoria tra 5.3 e 5.8 è stata registrata nel mare Adriatico centrale. E'… - DPCgov : #27marzo #Terremoto nel mar Adriatico centrale: la scossa risulta avvertita dalla popolazione. La Sala Situazione I… - ilpost : C’è stato un terremoto nel mare Adriatico, di magnitudo stimata per ora tra 5.3 e 5.8 - respiridiparole : @amebarbagallo Io abito nel brindisino, proprio sulla costa. Non ci perdiamo mai un terremoto di Grecia o Albania?? - SismoDetector : RT @ccf_16: Epicentro credo nel Mar Adriatico, io a Napoli ho ballato parecchio sulla sedia, è stata bella forte. #Terremoto -

Sono due le scosse diregistrate dall'Ingvmare Adriatico attorno alle 15. La prima scossa, alle 14.47, è stata di magnitudo 5.6 ad una profondità di 5 chilometri, mentre la successiva, alle 15.00, è stata di ...oggi in Adriatico centrale alle 14.47, di magnitudo 5.6 a una profondità di 5 chilometri, secondo i dati dell' Ingv . E' stata avvertita in molte regioni del Centro Sud, in particolare ...Scossa di terremoto nell’Adriatico: avvertito in Abruzzo, Campania e Puglia, segnalazioni anche in Basilicata e Molise. Avvertita forte scossa di magnitudo tra 5.3 e 5.8 è stato registrato nel Mar ...La terra trema ancora. E' stata avvertita una scossa di terremoto in tutto il napoletano. Con epicentro nel mar Adriatico, la scossa è stata avvertita anche dai cittadini di Castellamamre e Gragnano.